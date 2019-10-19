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К июлю 2020 года в 16 пензенских селах построят базовые станции сети

19 октября в 10:23 190 просмотров
, а также там, где маленькая плотность населения.

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В Пензенской области утвержден порядок предоставления субсидии операторам сотовой связи на возмещение части затрат при строительстве базовых станций сети на территориях со сложным рельефом, а также там, где маленькая плотность населения.

Согласно постановлению регионального правительства, подписанному губернатором Иваном Белозерцевым 28 мая, субсидии позволят сократить затраты операторов на строительство «низкомаржинальной» [низкоприбыльной] инфраструктуры для размещения базовых станций.

При получении субсидии операторы сотовой связи будут обязаны обеспечить устойчивую сотовую связь, в том числе — мобильный интернет в стандарте LTE, а также поддержание установленного оборудования в течение пяти лет в работоспособном состоянии, исключающее его демонтаж, сообщили в Департаменте СМИ и информационной политики региона.

Субсидия оператору сотовой связи предоставляется из бюджета региона в размере 50% от общей суммы понесенных и подтвержденных затрат, но не более 1 млн рублей на строительство одной базовой станции.

Определен перечень из 16 населенных пунктов Пензенской области, в которых установка базовых станций будет просубсидирована из бюджета региона:

— Иссинский район, Знаменско-Пестровский сельсовет, село Знаменская Пестровка;

— Камешкирский район, Пестровский сельсовет, село Порзово;

— Камешкирский район, Лапшовский сельсовет, село Лапшово;

— Малосердобинский район, Липовский сельсовет, село Николаевка;

— Кузнецкий район, Чибирлейский сельсовет, село Чибирлей;

— Кузнецкий район, Явлейский сельсовет, село Явлейка;

— Лопатинский район, Старокарлыганский сельсовет, село Старый Карлыган;

— Малосердобинский район, Малосердобинский сельсовет, село Топлое;

— Наровчатский район, Новопичурский сельсовет, село Новые Пичуры;

— Неверкинский район, Бигеевский сельсовет, село Бигеево;

— Никольский район, Карамальский сельсовет, село Карамалы;

— Никольский район, Ночкинский сельсовет, железнодорожная станция Ночка;

— Сердобский район, Новостуденовский сельсовет, село Новая Студеновка;

— Сосновоборский район, Маркинский сельсовет, село Маркино;

— Шемышейский район, Старояксарский сельсовет, село Старая Яксарка;

— Городищенский район. Дигилевский сельсовет, село Дигилевка.

Предполагается завершить строительство базовых станций к 1 июля 2020 года.


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