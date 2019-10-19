Пензенцы стали чаще пользоваться региональным порталом госуслуг

Все больше пензенцев используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Об этом свидетельствуют результаты анализа статистики просмотров и посещаемости регионального портала управлением цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области.

Согласно полученным данным, отмечает пресс-служба пензенского Департамента СМИ и информационной политики, наблюдается значительный рост использования гражданами регионального портала. Так, на сегодняшний день в электронном виде можно получить 115 государственных и 36 типовых муниципальных услуг.

Наиболее востребованные среди них — запись на прием к врачу, в детский сад и выдача разрешения на строительство. Кроме того, по-прежнему пользуется большой популярностью сервис просмотра электронного дневника, который дает возможность в режиме онлайн контролировать расписание, домашнее задание и успеваемость ученика.

Также с августа пензенцы могут направлять через региональный портал заявления для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов в электронной форме, а также получения результата в любом МФЦ Пензенской области. Этой возможностью воспользовались уже более 200 охотников.

Работа по переводу государственных и муниципальных услуг в электронную форму будет продолжена.