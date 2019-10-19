«Первая студия»: на какие средства создается комфортная среда для пензенцев?

В Пензенской области за 2019 год в рамках реализации нацпроекта «Комфортная городская среда» благоустроили 105 территорий в 38 муниципальных образованиях. О наиболее значимых объектах и о порядке финансирования работ рассказали гости нового выпуска «Первой студии» на телеканале «Экспресс».

По словам начальника отдела проектной деятельности правительства Пензенской области Александра Абрашкина, проект в регионе реализуется с 2017 года, в 2019-м со стороны федеральных органов власти было выделено более 450 млн рублей.

«На эти средства было благоустроено 105 территорий, из них 42 общественных пространства и 63 двора. Принимают участие в этом году 38 муниципальных образований из всех 30 районов области. Самый значимый проект, который реализовывался, — это завершение реконструкции набережной реки Суры на территории Пензы. И практически в каждом районе мы отремонтировали места и точки сбора большого количества людей. Также дворы с каждым днем все больше преображаются для граждан», — рассказал гость программы.

На вопрос ведущего «Первой студии» Павла Прохоренкова о том, на какие средства реализуется нацпроект в регионе, ответил глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.

«Реализуется он, в первую очередь, на федеральные средства. Также есть софинансирование региональное и местное», — отметил он.

Александр Абрашкин также пояснил, что софинансирование федеральных проектов происходит по принципу 99:1, то есть 1% добавляет регион.

«Также в условиях региональной программы не менее 3,85% добавляет муниципальное образование. Эта сумма является минимальной, могут вложить и больше — такие примеры у нас имеются», — сообщил начальник отдела проектной деятельности правительства региона.

Замглавы Пензы Юрий Зиновьев напомнил о том, что ежегодно средства закладываются на создание комфортной городской среды в каждом из округов и на уровне Гордумы.

«Разные суммы бывают — в основном, 1,5−2 миллиона, но бывало, что денежных средств было мало, и закладывали миллион. Но мы ежегодно вкладывали средства на все округа, обсуждали с избирателями, куда их вложить», — отметил депутат.

Полный выпуск программы «Первая студия» (16+), гости которого подводят промежуточные итоги реализации нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, а также рассказывают о своих «комфортных мечтах», можно будет посмотреть на телеканале «Экспресс» 1 ноября в 18:30.