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В Пензе дополнительные работы по благоустройству завершат к 15 ноября

19 октября в 12:26 164 просмотра
, темой которого стала реализация программы по формированию комфортной городской среды.

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19 октября вице-мэр Пензы Юрий Ильин провел выездное совещание, темой которого стала реализация программы по формированию комфортной городской среды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочая группа посетила ул. Военный городок, 156, где за счет средств экономии, сложившейся по результатам торгов, благоустраивают двор.

«На сегодняшний день в 35 пензенских дворах завершены основные работы в рамках нацпроекта «Формирование современной и комфортной городской среды» — обновлено асфальтовое покрытие внутриквартальных дорог и тротуаров, установлены скамейки, урны и вазоны. На прошлой неделе подрядные организации закончили обустройство игровых и спортивных элементов, идет приемка детских и спортивных площадок», — рассказал начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

Он отметил, что жители также просили заасфальтировать дополнительные пешеходные зоны и провести другие виды благоустройства.

«В настоящее время по результатам экономии проводим мероприятия на 15 объектах. К примеру, здесь на придомовой территории было бетонное покрытие, и изначально собственники хотели его сохранить. Затем, увидев результат работы в соседнем дворе дома № 188, они попросили заасфальтировать участок, мы пошли навстречу», — пояснил начальник управления.

«Нужно учитывать пожелания горожан при благоустройстве дворов. В целом, муниципалитет является техническим исполнителем работ, а как должен выглядеть двор, какие элементы благоустройства должны его наполнять, решают сами жители. От их активности и желания зависит, насколько комфортной станет придомовая территория», — подчеркнул Юрий Ильин.

Он поручил привести в порядок зеленую зону возле дома № 156, по остальным объектам — завершить дополнительные объемы работ до 15 ноября. Кроме того, вице-мэр призвал до 21 октября вывезти мешки с мусором и листвой с участков.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/yuriy_ilin_nuzhno_uchityvat_pozhelaniya_gorozhan_pri_blagoustroystve_dvorov/

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