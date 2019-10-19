Гости «Первой студии» обсудили, как формируется список мест для благоустройства

Как в рамках приоритетного национального проекта «Комфортная городская среда» в Пензенской области определяют список территорий для благоустройства, что такое рейтинговое голосование и кто может принять в нем участие? В этих вопросах разбирались участники программы «Первая студия» на телеканале «Экспресс».

О том, как формируется перечень территорий для благоустройства, гостям студии рассказал замглавы администрации города Заречного по вопросам развития ЖКХ Илья Дильман.

«В рамках нацпроекта, реализуемого по инициативе президента Владимира Путина, четко прописано, каким образом выбираются общественные территории, которые подлежат благоустройству. Ежегодно указываются сроки, когда проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий. Их выбирают именно жители города, имеют право голосовать те, кому исполнилось 14 лет. Голосование за территории на 2020 год в Заречном прошло в сентябре. Было организовано три избирательных участка, существовала выездная комиссия. Мы сделали все, чтобы людям было удобно проголосовать», — сообщил он.

Какие территории выбрали зареченцы, пояснил главный архитектор закрытого города, начальник отдела архитектуры и строительства мэрии Михаил Палаткин.

«Естественно, выбрали велодорожку. Если мы начали этот проект, то его надо завершать. Велодорожка для нас — не столько рекреационная история: мы хотим, чтобы жители пересели на велосипеды, когда это возможно, чтобы снизить количество автомобилей на улицах города, что положительно скажется на экологии. В следующем году мы соединяем три рекреационных зоны велодорожкой, она многофункциональна», — рассказал архитектор.

Ведущий программы Павел Прохоренков обратился к участникам с вопросом, как, по их мнению, сделать так, чтобы в голосовании участвовало больше людей, в частности, больше молодежи.

«Думаю, максимальная точка скопления молодежи — это интернет. На сегодняшний день Минстроем РФ даны четкие рекомендации, с нашей стороны этот вопрос уже находится на стадии рассмотрения. Это создание информационной системы «Активный гражданин», которая будет работать на территории всей области. Жители смогут принимать участие и в рейтинговых голосованиях, и в решении любых других вопросов, связанных с функционированием города, села. Надеюсь, что в следующем году у нас все получится и гораздо большее количество участников будет принимать участие в голосовании», — ответил начальник отдела проектной деятельности правительства Пензенской области Александр Абрашкин.

Начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин дал оценку активности жителей города при выборе территорий для благоустройства.

«В прошлом году в голосовании по выбору общественных территорий приняли участие 44 тыс. человек. Я считаю, это довольно большая цифра. Жители выразили свою волю, и сейчас у нас идет реконструкция набережной», — отметил он.

Также Александр Утин проанонсировал новое рейтинговое голосование по выбору мест для благоустройства в Пензе на 2020 год: по его словам, оно состоится в ноябре. Сейчас соответствующее постановление администрации проходит все необходимые стадии согласования.

«У нас будет четыре избирательных участка — предположительно, в районных администрациях. Также будут работать выездные комиссии: обязательно будем охватывать учебные учреждения и часть профильных предприятий», — добавил начальник управления.

Узнать больше о том, на какие средства создается комфортная среда для пензенцев, а также о промежуточных итогах реализации нацпроекта можно будет в полном выпуске программы «Первая студия» (16+), который выйдет в эфир телеканала «Экспресс» 1 ноября в 18:30.