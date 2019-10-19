В Пензе на ул. Белинского тротуар отремонтируют к 1 ноября

«Проектом по благоустройству территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору, который находится в зоне ответственности управления капитального строительства, не был предусмотрен ремонт тротуара на улице Белинского. За счет средств экономии, сложившейся по результатам торгов, получилось включить этот объект в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот выбор логичен, потому что в этом году мы обновили асфальтовое покрытие на улице Белинского, оформили здесь парковочные места. Также по линии Департамента ЖКХ будем выполнять примыкание пешеходной зоны к проезжей части. В итоге получится комплексное благоустройство территории», — рассказал Юрий Ильин.

Он добавил, что общая экономия составила порядка 35 млн рублей, в связи с чем также ведется ремонт улицы Максима Горького и улицы Чапаева на участке от улицы Светлой до Клары Цеткин.

Вице-мэр нацелил руководство подрядной организации на завершение ремонта в срок.

«По всем трем объектам должны уложиться до 1 ноября текущего года», — цитирует слова Юрия Ильина пресс-служба горадминистрации.