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Российский эколог предложил заменить пластиковые пакеты на многоразовые мешки

19 октября в 13:55 106 просмотров
подготовили законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для российских магазинов. Своим мнением по данной теме с телеканалом «360» поделился экотренер Роман Саблин.

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В Роспотребнадзоре подготовили законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для российских магазинов. Своим мнением по данной теме с телеканалом «360» поделился экотренер Роман Саблин.

В настоящее время рассматривают возможные альтернативы пластиковым пакетам: в частности, Ассоциация компаний розничной торговли предлагает заменить их бумажными, изделиями из биоразлагаемого пластика или многоразовыми сумками.

«Надо понимать, что это (замена пластика бумагой — прим. ред.) неидеальное экологическое решение. Вырубается лес, траты на электричество и воду. И вообще, углеродный след пластиковых пакетов меньше, чем углеродный след бумажных пакетов. При условии, если пластик сдается в переработку», — заявил Роман Саблин.

По мнению экотренера, оптимальное решение данного вопроса — многоразовые мешки из ткани или органзы, в которые можно загрузить овощи, фрукты и крупы. Этот формат очень распространен на Западе. В России тоже начали появляться так называемые магазины без упаковки, сообщает телеканал «360».

Также Роман Саблин подчеркнул, что нельзя начинать хорошее дело с запретов. Необходимо постепенно привыкать носить с собой многоразовые экомешки на случай посещения магазина.

«У меня и у супруги, а также у сотен тысяч экоактивистов всегда с собой в сумке есть набор этих мешочков. Это новая привычка. Это легкий такой возврат в Советский Союз — у меня и авоська всегда с собой, но нас (людей на земле — прим. ред.) уже 7,5 миллиардов, и чудо-технологиями или запретами мы ничего не решим. Нужно изменять потребление», — считает эколог.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/помидор-пластиковый-пакет-934921/

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