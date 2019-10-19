На «России 24» выйдет программа о развитии Пензенской области

Как сообщает пресс-центр облправительства, автор программы Антон Борисов также расскажет о пензенских промышленных предприятиях и их разработках, об успехах сельского хозяйства и крупных проектах, а также об уникальных «точках роста» в регионе.

Выпуск можно будет посмотреть 19 октября в 15.31, а также 20 октября в 17.31 и 21.31.

Напомним, ранее телеведущий Антон Борисов после посещения Пензенской области признался в том, что регион приятно удивил его.

«В Пензенской области есть завод по производству мяса индейки, который современнее зарубежных. Есть станки, которые замещают импортные. Есть уникальные сердечные клапаны, которые спасают жизни даже в Новой Зеландии и ЮАР. Есть «страшный сон» канадца-монополиста — ферма по производству кленового сиропа. Есть очень много всего! И наша задача как журналистов — рассказать об этом зрителям. И мы это сделаем. Пензенская область удивила нас, и пусть теперь она удивит как можно больше людей! Вдохновит! Сломит стереотипы!» — сказал журналист.