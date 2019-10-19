Диетолог назвала яйца полезным продуктом при умеренном потреблении

Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с журналистами телеканала «360» рассказала о пользе и норме потребления яиц.

По словам врача, яйца — полезный продукт, ведь в нем содержатся белки, жиры и холестерин, который, вопреки расхожему мнению, в определенных количествах благотворно влияет на организм.

«Продукт максимально может удовлетворить потребность организма и по источникам полноценного белка, и жирам — как ненасыщенным, так и насыщенным. И те, и другие нам нужны и важны. Если мы говорим о холестерине, он должен [войти] в состав продуктов питания для того, чтобы покрывать потребности», — считает Маргарита Королева.

Она отметила, что в мозгу человека всегда есть холестерин. Он необходим для формирования витамина D, поддержания репродуктивной функции и гормонов, которые защищают человека от стресса. Насыщенные жиры, добавила диетолог, принимают участие в построении всех клеток организма, поддерживая целостность и эластичность любой клетки.

«Куриное яйцо, если у человека нет скрытой непереносимости белка, — вполне подходящий, нужный и важный продукт в разнообразном питании», — подчеркнула Маргарита Королева.

В составе такого продукта, по ее словам, находятся практически весь аминокислотный состав белка и большое количество минералов. В неделю можно потреблять от трех до пяти яиц. Детям же лучше есть перепелиные яйца, ведь в них содержится много йода.

Однако, если съесть слишком много яиц, это чревато проблемами с печенью и поджелудочной железой.

Если съесть слишком много яиц, то поджелудочная железа и печень окажутся в большом стрессе от чрезмерного количества поступившего в организм жира.