В Пензе «Горводоканал» оштрафуют за некачественное благоустройство после работ

19 октября в мэрии Пензы сообщили о том, что к ресурсоснабжающей компании ООО «Горводоканал» применят штрафные санкции в связи с некачественным восстановлением благоустройства после земляных работ.

Соответствующее решение принял вице-мэр Юрий Ильин в ходе объезда города. Особой критике был подвергнут участок в районе дома № 14 на улице Московской, где 15 октября специалисты ООО «Горводоканал» устраняли утечку на сетях холодного водоснабжения и не восстановили должным образом благоустройство.

«Использовался щебень несоответствующей марки. Материал необходимо заменить на гранитный, провести его выборку, послойно уплотнить и выполнить асфальтировку объекта», — призвал Юрий Ильин.

По словам начальника отдела административно-технической инспекции Департамента ЖКХ Пензы Александра Грачева, всего на контроле ведомства — 40 разрытий по линии ООО «Горводоканал», из них просрочены работы на 11 объектах. Кроме того, с начала года выявили 73 просадки асфальта.

«В целом, по сравнению с прошлым годом, значительно ухудшилось качество работ по восстановлению благоустройства и количественный показатель. Своими силами компания не справляется, ей необходимо привлекать субподрядную организацию по опыту прошлых лет. Со своей стороны будем штрафовать», — отметил Юрий Ильин.