Празднование Дня работников дорожного хозяйства
Никита Михалков вновь привезет в Пензу «Метаморфозы»
Празднование 80-летия «Тархан» в пензенской филармонии
Не пора ли привиться от гриппа?
Наши новости
Пензенцев приглашают на осенние ярмарки за свежей продукцией
В Пензе активизируют работу по возведению пристроев к детсадам
На «России 24» выйдет программа о развитии Пензенской области
Гости «Первой студии» обсудили, как формируется список мест для благоустройства
В Пензе дополнительные работы по благоустройству завершат к 15 ноября
«Первая студия»: на какие средства создается комфортная среда для пензенцев?
К июлю 2020 года в 16 пензенских селах построят базовые станции сети
В пензенском правительстве обсудили развитие туристических направлений
В Пензе обновили галерею почета работников дорожного хозяйства
В Пензенской области создадут новые туристические маршруты

В Пензе «Горводоканал» оштрафуют за некачественное благоустройство после работ

19 октября в 15:34 192 просмотра
, что к ресурсоснабжающей компании ООО «Горводоканал» применят штрафные санкции в связи с некачественным восстановлением благоустройства после земляных работ.

" data-title="В Пензе «Горводоканал» оштрафуют за некачественное благоустройство после работ — Пенза-пресс, рунет за день">

19 октября в мэрии Пензы сообщили о том, что к ресурсоснабжающей компании ООО «Горводоканал» применят штрафные санкции в связи с некачественным восстановлением благоустройства после земляных работ.

Соответствующее решение принял вице-мэр Юрий Ильин в ходе объезда города. Особой критике был подвергнут участок в районе дома № 14 на улице Московской, где 15 октября специалисты ООО «Горводоканал» устраняли утечку на сетях холодного водоснабжения и не восстановили должным образом благоустройство.

«Использовался щебень несоответствующей марки. Материал необходимо заменить на гранитный, провести его выборку, послойно уплотнить и выполнить асфальтировку объекта», — призвал Юрий Ильин.

По словам начальника отдела административно-технической инспекции Департамента ЖКХ Пензы Александра Грачева, всего на контроле ведомства — 40 разрытий по линии ООО «Горводоканал», из них просрочены работы на 11 объектах. Кроме того, с начала года выявили 73 просадки асфальта.

«В целом, по сравнению с прошлым годом, значительно ухудшилось качество работ по восстановлению благоустройства и количественный показатель. Своими силами компания не справляется, ей необходимо привлекать субподрядную организацию по опыту прошлых лет. Со своей стороны будем штрафовать», — отметил Юрий Ильин.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/ooo_gorvodokanal_privlekut_k_administrativnoy_otvetstvennosti/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...