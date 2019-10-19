Пензенцев приглашают на осенние ярмарки за свежей продукцией

19 октября во всех районах Пензы работают осенние ярмарки, где можно по выгодным ценам приобрести качественную продукцию.

Как сообщает пресс-служба мэрии, продукцию местных производителей реализуют на территории сквера имени Славы, на улице Попова, 4б, 3-м проезде Лобачевского, улице Суворова, 120, улице Антонова, 9, проспекте Строителей, 40 и 21, улице Кижеватова, 1−3, проспекте Победы, 99, улице Одесской, 2.

На ярмарках представлены товары из Мокшанского, Спасского, Шемышейского, Тамалинского, Колышлейского, Лопатинского, Никольского, Бессоновского, Лунинского, Пензенского и других районов. В частности, можно приобрести морковь от 10 рублей за килограмм, картофель — от 10 рублей, яблоки — от 50 рублей, лук — от 14 рублей, капусту белокочанную — от 10 рублей, сахар — от 25 рублей, мед — от 200 рублей, копчёности в ассортименте — от 200 рублей за килограмм. Также в продаже — хлебобулочные изделия, куры домашние, кисломолочная и молочная продукция и многое другое.

Ярмарки продолжат работу и 20 октября.