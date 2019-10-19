В Кузнецке вспыхнула сухая трава на площади 1000 кв метров

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило 18 октября в 20.25, горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров. Пожар тушили восемь сотрудников управления с помощью трех единиц техники.

Жителей региона просят забывать про меры безопасности и в домашних условиях, в том числе — при разжигании печей: обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Обезопасить жизнь может и регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.