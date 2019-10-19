В России хотят отменить документы на поверку счетчиков

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — рассказал Алексей Абрамов «Российской газете».
По его мнению, это поможет в борьбе с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок и продают фальшивые свидетельства.
При этом россияне по-прежнему смогут получать на руки бумажные документы, однако только по собственному желанию.
Законопроект о соответствующей инициативе уже внесен в Госдуму, отмечает «Российская газета».