В России хотят отменить документы на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о том, что в правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — рассказал Алексей Абрамов «Российской газете».

По его мнению, это поможет в борьбе с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок и продают фальшивые свидетельства.

При этом россияне по-прежнему смогут получать на руки бумажные документы, однако только по собственному желанию.

Законопроект о соответствующей инициативе уже внесен в Госдуму, отмечает «Российская газета».