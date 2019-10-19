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В России хотят отменить документы на поверку счетчиков

19 октября в 17:25 130 просмотров
, что в правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе.

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Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о том, что в правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — рассказал Алексей Абрамов «Российской газете».

По его мнению, это поможет в борьбе с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок и продают фальшивые свидетельства.

При этом россияне по-прежнему смогут получать на руки бумажные документы, однако только по собственному желанию.

Законопроект о соответствующей инициативе уже внесен в Госдуму, отмечает «Российская газета».


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