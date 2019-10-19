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В Пензе активизируют работу по возведению пристроев к детсадам

19 октября в 15:57 164 просмотра

Вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов поручил активизировать работы по возведению пристроев к детским садам.

19 октября в ходе объезда Магомед Агамагомедов проверил динамику работ на улице Набережной реки Мойки, 41А. Здесь готовы фундаменты будущего строения, ведется подготовка под устройство перекрытия подвала и прокладка наружных сетей, сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Измайлова, 51А ведутся работы, связанные с фундаментом здания, выборкой грунта под строительство перехода и обустройством инженерных коммуникаций.

Вице-мэр обратил внимание, что подрядные организации работали и в выходные дни.

«Сроки — достаточно сжатые, чтобы в них уложиться, необходимо принять действенные меры и ускорить работы по переустройству инженерных сетей. Контроль в этой части должен быть жестким», — поставил он задачу перед управлением капитального строительства Пензы.

Напомним, возведение четырех пристроев к детским садам осуществляется в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Предполагается, что к концу 2019 года в Пензе появится 160 новых мест для дошкольников.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/magomed_agamagomedov_poruchil_aktivizirovat_raboty_po_vozvedeniyu_pristroev_k_detskim_sadam/

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