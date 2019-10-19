Никита Михалков представляет в Пензе спектакль «Метаморфозы V»

19 октября российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков посетил Пензу, где представляет спектакль учеников своей академии кинематографического и театрального искусства «Метаморфозы V: Ведьма» (16+).

Спектакль-конструктор создан на основе произведений писателей-классиков Антона Чехова и Ивана Бунина. В литературно-сценический коллаж вошли рассказы «Супруга» (12+), «Канитель» (16+), «Три рубля» (12+), «Дачники» (12+), «Чистый понедельник» (12+), «Нервы» (12+), «Ушла"(12+) и «Ведьма» (12+).

Перед спектаклем, который пройдет в формате открытой репетиции, Никита Михалков провел пресс-конференцию для представителей средств массовой информации. Режиссер сообщил о том, что спектакль, привезенный в Пензу, на сцене ставится во второй раз.

«В первый раз, когда показывали его, свет погас на сцене. К моему изумлению и большому счастью, люди спокойно прождали 40 минут, после чего вновь вернулись в зал. Кроме того, один из наших актеров сломал ногу. Билетерши шутят, что нечего было называть спектакль «Ведьмы». Надеемся, что в Пензе все пройдет без каких-либо инцидентов», — отметил Никита Михалков.

По его словам, новаторство «Метаморфоз» — в том, чтобы искать новые жанры, но, в то же время, сохранять идею создателей — классиков русской литературы.

Напомним, «Метаморфозы V: Ведьма» будут представлены пензенским зрителям в областном драмтеатре в 18:00.