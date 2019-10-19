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Белозерцев встретился с Михалковым перед премьерой пятых «Метаморфоз» в Пензе

19 октября в 18:00 50 просмотров
«Метаморфозы V: Ведьма» (16+) режиссер Никита Михалков встретился с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

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19 октября перед премьерой спектакля «Метаморфозы V: Ведьма» (16+) режиссер Никита Михалков встретился с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Глава региона поблагодарил Никиту Михалкова за очередной визит в Пензу — в этом году он представляет «Метаморфозы» сурской публике в четвертый раз.

«Для нас это большое событие, и для меня тоже. Хоть я и не считаю себя театралом, и не всегда есть возможность посещать театр, но когда Никита Сергеевич впервые приехал со своими воспитанниками, я был в восторге. Для нас это всегда ожидаемое событие, всегда аншлаг», — сказал Иван Белозерцев.

Режиссер, в свою очередь, отметил, что всегда рад приезжать в Пензу, и похвалил атмосферу, царящую в областном театре.

«Сам театр у вас замечательный, атмосфера — очень намоленная зрителями. Видно, что ваш театр обогревается теплом зрителей, это всегда чувствуется», — признался Никита Михалков.

Напомним, спектакль-конструктор «Метаморфозы V: Ведьма» создан на основе произведений писателей-классиков Антона Чехова и Ивана Бунина. В литературно-сценический коллаж вошли рассказы «Супруга» (12+), «Канитель» (16+), «Три рубля» (12+), «Дачники» (12+), «Чистый понедельник» (12+), «Нервы» (12+), «Ушла"(12+) и «Ведьма» (12+).


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