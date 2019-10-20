Белозерцев: После первого же спектакля Михалкова я влюбился в театр

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем аккаунте в Instagram поделился впечатлениями от спектакля «Метаморфозы-5: Ведьма» (16+), который в областном центре представил известный режиссер, актер и продюсер Никита Михалков.

Стоит отметить, что «Метаморфозы» в различных интерпретациях мэтр отечественного кино привозит в Пензу в третий раз.

«После первого же спектакля Никиты Михалкова я неожиданно для себя влюбился в театр. Я был поражен и эмоционально «взорван», очень долго переживал то, что увидел на сцене.

Сегодня Никита Сергеевич показал пензенскому зрителю «Метаморфозы-5: Ведьма». Это уже пятая постановка из одноименной серии, которая реализуется Академией кинематографического и театрального искусства и «Государственным театром киноактера». Новый спектакль, как и предшествующие, состоит из новелл, поставленных по произведениям Антона Павловича Чехова и Ивана Алексеевича Бунина. Он проходит в необычном формате открытой репетиции», — написал губернатор.

Никита Михалков на встрече с губернатором и журналистами отметил, что в Пензе фактически состоялась премьера спектакля, потому что до этого его видели лишь в Москве.

«Традиционно свои спектакли привозим в Пензу, благодаря гостеприимству вашего города, зрителя, руководства региона, наших друзей из Пензы», — отметил глава Академии кинематографического и театрального искусства.

Напомним, спектакль прошел при аншлаге. Пензенцы приняли постановку с восторгом.