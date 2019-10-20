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Классика обмана. Пензенец попросил позвонить и убежал с чужой «трубкой»

20 октября в 10:50 214 просмотров
, который произошел с ним на улице. Возле дома на ул. Краснова знакомый спросил у него телефон, чтобы позвонить, и затем убежал с его мобильником.

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Житель Пензы сообщил в полицию об инциденте, который произошел с ним на улице. Возле дома на ул. Краснова знакомый спросил у него телефон, чтобы позвонить, и затем убежал с его мобильником.

Стражи порядка выяснили, что к совершению преступления может быть причастен 20-летнйи горожанин, уже имевший проблемы с законом.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, молодого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту мошенничества проводится проверка.

«Полиция Пензенской области напоминает: не давайте звонить со своего мобильника незнакомым людям. Отказ в выполнении просьбы мотивируйте тем, что у вас на счете остались копейки или сел аккумулятор. Проинструктируйте своих детей, как вести себя в такой ситуации, поскольку подростки стесняются отказать людям в подобных ситуациях и чаще всего становятся жертвой злоумышленников», — отмечают в пресс-службе.


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