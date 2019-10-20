Классика обмана. Пензенец попросил позвонить и убежал с чужой «трубкой»

Стражи порядка выяснили, что к совершению преступления может быть причастен 20-летнйи горожанин, уже имевший проблемы с законом.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, молодого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту мошенничества проводится проверка.
«Полиция Пензенской области напоминает: не давайте звонить со своего мобильника незнакомым людям. Отказ в выполнении просьбы мотивируйте тем, что у вас на счете остались копейки или сел аккумулятор. Проинструктируйте своих детей, как вести себя в такой ситуации, поскольку подростки стесняются отказать людям в подобных ситуациях и чаще всего становятся жертвой злоумышленников», — отмечают в пресс-службе.