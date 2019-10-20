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В Пензе волонтеры просят помочь коту с жуткими травмами

20 октября в 12:04 290 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» просят помочь коту с тяжелыми и жуткими травмами. У котика вытек глаз, разодрана до мяса лапа, истощение. И еще не известно, что выявится при обследовании у ветеринаров…

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В Пензе волонтеры фонда «Рука помощи бездомным животным» просят помочь коту с тяжелыми и жуткими травмами. У котика вытек глаз, разодрана до мяса лапа, истощение. И еще не известно, что выявится при обследовании у ветеринаров…

«Лаврушка долгое время жил невидимкой. На улице он получил столько ран, что хватило бы на парочку жизней, да только ему все испытания выпали в одной. Травма глаза, открытая рана лапы, сильное истощение — только верхушка айзберга, какие еще проблемы спрятаны? Лавруша жил в грязном подвале, это было его личное убежище. Выходил он только на крик доброй девушки, которая случайно обнаружила котика и начала подкармливать. Она же и привезла его сегодня к нам в центр», — рассказали активисты.

Котику нужно сдать биохимический анализ крови, также траты предстоят на корм, обработку от празитов.

«Мы просим вашей помощи, пора Лаврушке выйти из тени и начать новую жизнь, в которой обязательно должен быть добрый и счастливый финал!» — написали они.

О том, как помочь котику, можно узнать ЗДЕСЬ.

Фотография: скриншот https://vk.com/animalspnz_fund58

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