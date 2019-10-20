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В Пензе запустили мобильный сервис для предпринимателей

20 октября в 13:11 238 просмотров
(6+) для предпринимателей. Его презентация прошла в рамках заседания Совета по инвестиционному развитию.

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Администрация Пензы запустила новый бесплатный мобильный сервис (6+) для предпринимателей. Его презентация прошла в рамках заседания Совета по инвестиционному развитию.

Сервис будет представлять дистанционную консультацию представителей бизнеса по трем направлениям: «Продажа земли и недвижимости», «Финансовая поддержка» и «Новости законодательства». Для регистрации в данной системе предпринимателю достаточно прислать в одном из мессенджеров на номер телефона 8−963−101−70−10 сообщение с указанием наименования организации, фамилии, имени и отчества руководителя, обязательно — ИНН.

Помимо рассылки, с помощью сервиса можно будет оперативно получить ответ на свой запрос, сообщает «Экспресс».


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