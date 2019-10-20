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В Пензе жители благодаря полученным грантам смогли благоустроить дворы (видео)

20 октября в 14:35 220 просмотров
, для которых дом — не только крепость, но и территория комфорта и уюта.

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В Пензе завершился конкурс на получение субсидий в виде грантов на благоустройство территорий. В нем приняли участие активные жители областного центра, для которых дом — не только крепость, но и территория комфорта и уюта.

Больше всех заявок на участие подали жители Октябрьского района. Из 30 предложенных проектов в этом году финансовую поддержку получили 13.

Чистая и ухоженная территория возле многоэтажки для многих пензенцев — лишь мечта. Активисты, проживающие в доме № 31а по проспекту Строителей, уже давно воплощают свои идеи в жизнь. Два года подряд жители участвуют в конкурсе на получение субсидий в виде грантов на благоустройство территорий. Рассказывают: за разработку нового проекта
взялись всем домом.

«В этом году — проект «Уютный и безопасный дом». Лавочки сделаны своими силами, а вот для подиумов мы уже нанимали людей. Конечно, только за счет собственных средств мы бы никакой ремонт не сделали», — рассказала Наталия Никишина, председатель ТСЖ «Сатурн».

Субсидирование помогло и жителям дома на проспекте Строителей, 73. Сейчас здесь — ухоженные входные группы в каждый подъезд, а на склоне возле дома — аккуратная пешеходная дорожка с новым асфальтом. А
еще в начале лета ни о чем подобном жильцы не могли и мечтать: слишком большие затраты.

«Есть житель нашего дома, который проявил большой интерес к данной программе. Вот вдвоем с ним мы подготовили проект. Сделали фотоколлаж того, как это было до, как это будет после выглядеть», — рассказала Юлия Белова, председатель ТСЖ Новичок".

На благоустройство территории из фонда дома жители изыскали 280 тысяч рублей, грантовая поддержка составила более 460 тысяч. Теперь активисты планируют объединиться с представителями соседних домов и на будущий год благоустроить детскую площадку. Возможно, она будет выглядеть также, как и во дворе дома по адресу ул. Леонова, 18. Новый комплекс в рамках конкурса жители установили в прошлом году. В этом реализовали уникальный для Пензы проект: установили архитектурную подсветку. Признаются, в ней была острая необходимость: уличные фонари не работают.

«Подсветка включает два блока. Первый — уличный, крышный, который на парапетах установлен. Мы его модерируем в ручном режиме таймером. Что касается прожекторов, которые находятся на уровне подъездов, то они работают от фотоэлементов», — рассказал Павел Кузнецов, управляющий ТСН «Полет».

С 2015 года только в Октябрьском районе Пензы в проекте приняли участие 94 организаций: ТСЖ, ЖСК, ТСН, школы и детские сады.

В 2019 среди 30 участников 13 стали победителями. По словам экспертной комиссии, попробовать свои силы могут все желающие.

«Чтобы подать заявку, нужно обратиться в администрацию района, собрать определенный пакет документов, который включает в себя непосредственно сам проект, смету. Ну и нужно, конечно же, обозначить актуальность проблемы», — пояснила Ольга Сорокина, заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы.

Уже известно — конкурс проведут и в 2020 году. На то, чтобы оформить заявки, у желающих благоустроить территорию возле своего дома на средства гранта есть время до апреля, сообщает «Экспресс» (видео предоставлено телеканалом).


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