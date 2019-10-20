В Пензе на объездной дороге столкнулись иномарка и такси

Житель Пензы размести в Сети фото с места аварии на объездной дороге в Арбеково.

Судя по снимкам, столкнулись иномарка (марку определить трудно) и такси. У первой сильно разбита передняя часть автомобиля, серьезные механические повреждения — и у второй машины. Есть ли другие участники аварии, по фото не ясно.

Что стало причиной случившегося, есть ли пострадавшие, не сообщается. Официальный комментариев по факту аварии нет.

Стоит отметить, что часто причинами аварии становятся несоблюдение Правил дорожного движения, в частности, превышение скорости, проезд на запрещающий движение сигнал светофора. Чтобы обезопасить себя и жизни пешеходов, пассажиров, не стоит пренебрегать действующими правилами.