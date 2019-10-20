Празднование Дня работников дорожного хозяйства
Виктор Рубцов: «Медиахолдинг «Экспресс» порадует пензенцев новыми проектами
Празднование 80-летия «Тархан» в пензенской филармонии
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
В Пензе запустили мобильный сервис для предпринимателей
Губернатор поздравил дорожников с профессиональным праздником
В Пензе на ул. Белинского тротуар отремонтируют к 1 ноября
Пензенцы стали чаще пользоваться региональным порталом госуслуг
Трое пензенцев получили гранты на развитие собственного производства
Мутовкин прокомментировал информацию о возможном недопуске Камнева к конкурсу на должность мэра
Виктор Рубцов: «Медиахолдинг «Экспресс» порадует пензенцев новыми проектами
Пензенским бизнесменам рассказали о выходе на мировые рынки через интернет
Участники форума Finopolis оплатили взглядом более 60 литров кофе
Белозерцев: Дороги — кровеносные сосуды пензенской экономики

В Никольском районе побывала делегация из Госсобрания Мордовии

20 октября в 16:27 34 просмотра

В Пензенской области в рамках Соглашения о межпарламентском сотрудничестве побывала делегация Государственного Собрания Мордовии. Гости посетили Никольский район.

Глава администрации Людмила Линина рассказала о социально-экономическом положении района, крупных предприятиях. В районе реализуется масштабный инвестиционный проект: здесь будет стоится ферма для содержания молодняка и родительского стада индейки компании «Aviagen Turkeys Rus». Будут возведены десять ферм на территории пяти сельсоветов.

Участники встречи обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности.

Кроме того, гости оценили реконструкцию парка Никольска, которая проходит в рамках проекта «Городская среда», познакомились с уникальной коллекцией Никольского музея стекла и хрусталя, сообщает пресс-служба обалстного Заксобра.

В завершение поездки делегация посетила село Карамалы — место компактного проживания эрзя. Участники фольклорного ансамбля «Эрзяночка» провели экскурсию, в ходе которой рассказали об истории старинного мордовского поселения.

«Наши регионы связывают многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество. Уверен, такие встречи станут хорошей традицией и будут способствовать укреплению добрососедских отношений между Пензенской областью и Республикой Мордовия», — прокомментировал состоявшуюся межпарламентскую встречу председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/news/61540/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...