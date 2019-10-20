В Никольском районе побывала делегация из Госсобрания Мордовии

В Пензенской области в рамках Соглашения о межпарламентском сотрудничестве побывала делегация Государственного Собрания Мордовии. Гости посетили Никольский район.

Глава администрации Людмила Линина рассказала о социально-экономическом положении района, крупных предприятиях. В районе реализуется масштабный инвестиционный проект: здесь будет стоится ферма для содержания молодняка и родительского стада индейки компании «Aviagen Turkeys Rus». Будут возведены десять ферм на территории пяти сельсоветов.

Участники встречи обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности.

Кроме того, гости оценили реконструкцию парка Никольска, которая проходит в рамках проекта «Городская среда», познакомились с уникальной коллекцией Никольского музея стекла и хрусталя, сообщает пресс-служба обалстного Заксобра.

В завершение поездки делегация посетила село Карамалы — место компактного проживания эрзя. Участники фольклорного ансамбля «Эрзяночка» провели экскурсию, в ходе которой рассказали об истории старинного мордовского поселения.

«Наши регионы связывают многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество. Уверен, такие встречи станут хорошей традицией и будут способствовать укреплению добрососедских отношений между Пензенской областью и Республикой Мордовия», — прокомментировал состоявшуюся межпарламентскую встречу председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.