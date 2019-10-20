В Пензенской области близится к завершению ремонт дорог (видео)

В Пензенском регионе завершают сезон дорожного ремонта. Спецтехника продолжает работать лишь на нескольких объектах. Один из них — автодорога «Тамбов-Пенза».

Под прицелом видеокамеры становится ясно — дорожный ремонт можно запросто сравнить с ювелирной работой. Каждый слой рассчитан до сантиметра… Еще горячее покрытие под тяжестью катков превращается в зеркально-гладкую поверхность. Масштабные преобразования в этом году коснулись автодороги «Тамбов-Пенза». На объект подрядчик зашел месяц назад и в течение пары недель планирует завершить ремонт на двух участках общей протяженностью свыше 4 километров.

Прежде чем за работу возьмется асфальтоукладчик, на дорогу выходит автогудронатор. Всю поверхность эта установка проливает битумной эмульсией. Процедура обязательная и необходима для качественного ремонта. Чтобы слои схватились между собой, достаточно трехсот граммов на квадратный метр.

На некоторых участках, которые капитально отремонтируют только в следующем году, в этом — для безопасности дорожного движения — проводят текущий мелкоямочный ремонт. Дорожники буквально вручную устраняют выбоины, колеи и просадки асфальта. Образовавшиеся трещины заливают битумом.

На участки, которые готовы на 100%, уже нанесена дорожная разметка, укреплены обочины и откосы земляного полотна, установлены знаки. В Сердобском и Колышлейском районах в этом году по просьбе жителей обустроили остановочные павильоны, с тротуарными дорожками и заездными карманами. Там где движение транспорта особенно интенсивное и

зафиксировано больше всего дорожно-транспортных происшествий, установили камеры видеофиксации (всего пять в регионе).

«Отремонтировано уже по региональным дорогам 228 км автомобильных дорог. Завершаются работы на 50 км. И вот опять же за счет средств экономии, дополнительно выделенных федеральных средств, 170 млн рублей, мы проторговали еще шесть объектов — это 40 км, по ним так же работы будут завершены до конца октября», — рассказал Василий Глаголев, начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Cреди этих объектов — дороги «Неверкино-Демино — Верхозим», «Пенза-Кондоль» и подъезд к станции «Леонидовка». Автомагистраль «Тамбов-Пенза» приведут полностью в порядок до 20 мая 2020 года — ровным и безопасным станет участок свыше 133 километров, сообщает «Экспресс» (видео предоставлено телеканалом).