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В Пензе определили лучшее МФЦ

20 октября в 17:59 330 просмотров
«Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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В Пензенской области определили победителей ежегодного регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Работу претендентов на победу оценивали представители различных министерств и ведомств, общественных организаций. В финале конкурсантам необходимо было представить на суд жюри фото- и видеопрезентации.

Кроме того, учитывалось качество и количество предоставляемых услуг, отсутствие жалоб со стороны заявителей, соответствие правилам организации деятельности — это, например, электронная очередь или доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В итоге лучшим в регионе признали многофункциональный центр Кузнецка и специалиста местного отделения Ольгу Дегтяреву. Они получили возможность представлять Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса., сообщает «Экспресс».


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