Мошенники захватили 20 млн аккаунтов Instagram

Интернет-мошенники выставили на продажу базу из 20 млн Instagram-аккаунтов, оценив ее в 2,8 биткоина — 22 тыс. долларов.

В нее вошли данные около 20 млн аккаунтов, при этом 20 тыс. записей, включая телефоны, электронную почту, ники, оказались в открытом доступе.

Как выяснили «Известия», в базе данных действительно содержится информация реальных пользователей. Однако россиян среди них обнаружить не удалось.

В пресс-службе Instagram отметили, что база данных может принадлежать индийской маркетинговой компании, которая в мае 2019 года оставила в открытом доступе свой сервер с 49 млн строк.

«Данные с этого сервера были скопированы злоумышленниками и с тех пор периодически появляются на специализированных форумах и ресурсах DarkNet», — сказали представители соцсети.

Отмечается, что для пользователей эта утечка почти безопасна, поскольку злоумышленники, имея только электронную почту, ник или же номер телефона, не смогут списать средства со счетов человека.