Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция

21 октября в Пензе проходит очередное заседание конкурсной комиссии по замещению должности мэра, в ходе которого пройдут собеседования с каждым претендентом. ИА «Пенза-Пресс» ведет текстовую онлайн-трансляцию с мероприятия.

Напомним, предыдущее заседание комиссии прошло 17 октября. Члены рассмотрели пакеты документов тех, кто завился на участие. Желающих стать мэром было пятеро, к конкурсу допустили только четверых: депутата Законодательного Собрания Георгия Камнева, главу администрации Малосердобинского района Ивана Кирюхина, заместителя главы администрации города Пензы Дениса Леонтьева и первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Лузгина. Депутату Каменского сельсовета Юрию Вобликову отказали в участии.

21 октября по итогам устной беседы те, кто будет допущен к следующему этапу, получат приглашение на сессию Гордумы, которая пройдет 25 октября. Они расскажут депутатам о своей программе и видении развития Пензы.

12:32 Глава города Владимир Мутовкин объявил решение конкурсной комиссии о том, какие кандидатуры на пост мэра будут представлены депутатам Гордумы на рассмотрение в ходе сессии.

«По итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы конкурсной комиссией принято следующее решение: внести на рассмотрение Пензенской городской думы следующие кандидатуры: Георгий Камнев, Андрей Лузгин, Денис Леонтьев, Иван Кирюхин. Таким образом, все кандидаты признаны достойными, выступили с интересной программой, по различным аспектам у них свое мнение, поэтому мы всех включили для представления их на сессии Пензенской городской Думы», — сообщил Владимир Мутовкин журналистам.

Итоги заседания также прокомментировала член комиссии, первый зампред правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихина.

«Мы очень приятно закончили наше заседание комиссии, потому что поняли, что у нас хороший кадровый резерв. Ребята оказались все действительно достойными, профессиональными, правильно сориентированнными и ответственно подошедшими к написанию программ по развитию города. Это приятно», — призналась она.

Напомним, сессия Гордумы, на которой будет принято решение о том, кто станет мэром Пензы, состоится 25 октября.

12:05 Иван Кирюхин после выхода из зала не стал общаться с прессой. Комиссия приступила к обсуждению кандидатов, затем журналистов пригласят, чтобы огласить результаты

11:40 Собеседование Дениса Леонтьева продлилось около шести минут.

«Как сказала комиссия, все было конкретно, приближенно к земле, поэтому вопросов было очень мало. Изначально в своем выступлении я рассказал об основных инициативах, но работать нужно во всех направлениях. Есть конкретные результаты, которых нужно достичь — благосостояние наших граждан, вклад в человеческий капитал, то есть в поколение, которое будет нас сменять, преумножать и сохранять то, что мы сделали, и, конечно, сохранять уровень благоустройства, преумножать его, увеличить уровень досуга для того, чтобы та молодежь, которая сейчас здесь учится и работает, оставалась на нашей земле, получала зарплату. Соответственно, с увеличением благосостояния у нас будет подниматься и экономика как в городе, так и во всей Пензенской области», — рассказал он о своей беседе с членами конкурсной комиссии.

11:34 Андрей Лузгин покинул зал, на беседу направился вице-мэр Денис Леонтьев.

«У меня была возможность представить свое видение развития города членам конкурсной комиссии, по итогам представления коллеги задали уточняющие вопросы, нескорые из них были действительно дискуссионными, сложными. Не на все вопросы пока у меня есть ответы. В частности, коллеги спрашивали, считаю ли я необходимым менять структуру городской администрации, схему управления, нужны ли районные администрации. К сожалению, пока у меня нет ответа на эти вопросы, нужно время, чтобы принято решение», — рассказал Андрей Лузгин.

11:04 Георгий Камнев поделился впечатлениями от беседы с членами конкурсной комиссии.

«Регламент таков, что каждый кандидат выступает в течение десяти минут. Этот регламент был соблюден мною, но потом последовала живая, очень хорошая дискуссия. Могу сказать, что я удовлетворен тем, как прошел конкурс, потому что были живые, интересные вопросы», — сказал он.

Затем он вновь рассказал об основных тезисах своей программы и обозначил вопросы, которые по его мнению, нужно решить в городе.

10:59 В зал на беседу с членами комиссии вошел Андрей Лузгин.

10:40 Беседа конкурсной комиссии с Георгием Камневым продолжается уже 40 минут. Кандидаты ожидают своей очереди.

10:30 Глава администрации Малосердобинского района, экс-мэр Сердобска Иван Кирюхин рассказал представителям СМИ, почему решил претендовать на должность мэра Пензы.

«Баллотироваться в мэры решил, потому что нужно расти и сейчас — время перемен не только в Пензенской области, но и в стране. Если говорить вкратце о моей программе, то она затрагивает многие аспекты жизни города Пензы. Прежде всего, транспортной инфраструктуры, с которой в Пензе, мягко говоря, коллапс, развитие речного транспорта, муниципального общественного транспорта, контроль маршрутных такси. Конечно же, контроль работы управляющих компаний в Пензе, потому что в настоящее время многие дворы требуют ремонта, но, как правило, УК, жители ждут, когда благоустройством займется администрация города или депутаты перед очередными выборами. Но эта работа должна проводиться на регулярной основе и в понятные сроки, в том числе, у нас есть брошенные детские площадки, где управляющие компании считают, что это — не их забота, что это должен делать депутат, который их поставил перед выборами. Есть дома без центральной канализации, нормальных подъездов. Считаю, что нам стоит навести порядок с экономикой», — отметил он.

10:10 Первым в зал к конкурсной комиссии вошел Геогрий Камнев. Пришел третий кандидат — глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, он вместе с Андреем Лузгиным ожидает в холле.

10:07 Вторым пришел кандидат Андрей Лузгин, первый зампред правительства региона. Он также пообщался с журналистами.

«С рабочим, бодрым настроением. Надеюсь, что коллеги на конкурсной комиссии одобрят то видение развития города Пензы, которое будем предлагать. Город должен быть удобным, комфортным для каждого жителя города, для всех приезжающих сюда туристов. У всех жителей — и центра города, и окраин должны быть равные условия доступа к социальной, коммунальной инфраструктуре, к транспорту. Город должен быть удобным для всех», — подчеркнул он.

Андрей Лузгин отметил, что не принадлежит ни к одной партии. По его словам, важно, чтобы все сотрудники и члены команды разделяли общее видение вопросов будущего, тогда работа будет иметь максимальную эффективность.

10:05 Первым на заседание конкурсной комиссии, примерно за 10 минут до его начала, пришел кандидат Георгий Камнев. Перед тем, как войти в зал заседаний, он ответил на вопросы журналистов.

«Мы будем представлять вою программу. Полагаю, что нам необходимо усилить хозяйственную составляющую деятельности администрации, так как доходы, которые сегодня поступают от имущества муниципального и от деятельности муниципальных предприятий, недостаточны. Если смотреть трезво и объективно на статьи доходов, которые сегодня имеет бюджет Пензы, то, на наш взгляд, это наиболее перспективное направление, где можно увеличить доход», — отметил он.

Георгий Камнев признался, что ему сложно оценить свои шансы, и выразил надежду на то, что комиссия будет объективной.

«Все кандидаты имеют опыт работы по соответствующим направлениям, и уж, по крайней мере, на голосование, на мой взгляд, могли бы быть допущены все», — сказал кандидат.

Стоит отметить, что на само заседание журналистов не пускают. Оно проходит в закрытом режиме, однако у представителей СМИ есть возможность пообщаться с каждым кандидатом, узнать предлагаемую им программу и впечатления.