«Легко лишиться колес». Пензячка рассказала об огромной яме на ул. Сумской

Жительница Пензы рассказала в « Жалобной книге » информагентства о гигантской яме, которая долгое время мешает водителям заезжать на ул. Сумскую.

Девушка уточнила, что речь идет о выбоине, которая расположена на повороте с улицы Островной на ул. Сумскую.

«Невозможно просто уже. Машинам, которые заворачивают с ул. Островной, приходится двигаться по «встречке», потому что в яме можно с легкостью без колес остаться. Из-за этого периодически возникают аварийные ситуации. Когда во время дождя дыру заполняет вода, становится страшно вдвойне, так как не видно ничего и может что угодно с колесами случиться, да и если прохожие идут, машины их окатывают с ног до головы. Яму никто не латает уже больше года», — написала она.

Информационное агентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители области могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. «Пенза-Пресс» по каждому обращению направляет официальные запросы в ведомства.