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Сделано в Пензе. В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных планерах

21 октября в 13:02 206 просмотров

В подмосковном аэродроме Щекино прошли первые в мире групповые полеты на планерах с реактивными двигателями. Сверхлегкие летательные аппараты производят в Пензе.

Три планера, произведенные в Пензе, совершили групповой полет неподалеку от Москвы. Они могут самостоятельно парить до пяти-шести часов, преодолевая расстояния в несколько сотен километров. Высоту поддерживают за счет аэродинамической подъемной силы, которая создается благодаря воздушным потокам. Особенность данных аппаратов — в том, что на них установлены два реактивных двигателя.

«Обычно планеры поднимают самолеты-буксировщики, а здесь есть возможность взлететь самому. Когда он поднимается и набирает высоту, убирает двигатели в фюзеляж», — рассказал генеральный директор ООО «Авиастроитель» Николай Тугушев.

Испытательные полеты успешно прошли осенью 2018 года. А в субботу, 19 октября, состоялись групповые полеты, чтобы показать все возможности этих планеров. На аэродроме побывала съемочная группа телеканала «Экспресс».

По словам предпринимателя, в нашей стране нет самолетов-буксировщиков, из-за этого практически во всех планерных клубах существуют проблемы со взлетом.

«Поэтому чтобы упростить жизнь планеристам и дать возможность летать в любой момент, сделан планер с реактивным двигателем», — отметил Николай Тугушев.

В России больше нет предприятий, которые делают технику подобного рода, отметил его руководитель. Здесь изготовили уже более 100 планеров, основная часть эксплуатируется в Канаде, Америке, Новой Зеландии, Англии и многих других странах мира.

Фотография: фото Олега Харнаева

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