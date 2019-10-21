В России изменятся правила проверки счетчиков

В России намерены отменить бумажные свидетельства на счетчики. Телеканал «360» со ссылкой на « Российскую газету » сообщил, что юридическую силу будут иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.

Отмечается, что это поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок и торгуют поддельными свидетельствами. Глава Росстандарта Алексей Абрамов уточнил, что запись в базе данных станет единственным подтверждением поверки прибора учета.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — добавил он.

Законопроект уже внесли в Госдуму. После принятия закона владелец счетчика будет всегда в курсе, проверен прибор учета или нет. Никаких звонков, объявлений и извещений о срочной поверке или замене счетчика больше быть не может.