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В Пензе ищут участок под «блошиный рынок»

21 октября в 11:35 578 просмотров

Жители Пензы постоянно жалуются на незаконную торговлю старыми вещами на улице Тернопольской. После многочисленных обращений специалисты провели рейд.

«Блошиный рынок» осмотрели сотрудники администрации Октябрьского района и полицейские. Гражданам напомнили, что торговля в данном месте запрещена и предложили перейти на ярмарку по улице Центральной в Терновке, где каждому гарантировано предоставление рабочего места.

«Для пресечения незаконной торговли в настоящее время администрацией Пензы рассматривается вопрос о выделении муниципального участка, расположенного в Октябрьском районе, под размещение торговли вещами, бывшими в употреблении», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, пензенцы неоднократно выражали свое недовольство по поводу стихийной торговли с пола по выходным на улице Тернопольского в «Жалобной книге» информагентства. Местные жители возмущены тем, что после продавцов остается мусор и вытоптанные газоны, также им мешает шум.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/nesanktsionirovannaya_torgovlya_zapreshchena%D0%BE/

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