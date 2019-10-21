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«Беспредел!» В Богословке канализационные стоки попадают в озеро

21 октября в 11:48 334 просмотра
Жалобную книгу» за помощью. Он рассказал, что в озеро села Богословка попадают отходы.

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Пензенский рыбак обратился в «Жалобную книгу» за помощью. Он рассказал, что в озеро села Богословка попадают отходы.

«Это беспредел! В выходной приехал на рыбалку в село Богословка и был поражен увиденным. На улице Кирова рядом с прудом строят дом, а сливную трубу вывели прямо в озеро», — написал пензенец.

Информагентство направит официальный запрос в администрацию Богословского сельсовета, чтобы специалисты проверили наличие слива канализации в водоем и приняли меры.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на сброс канализационных стоков в водоем. Корреспондент информагентства выезжал на место, чтобы осмотреть, как в Богословке обстоят дела на самом деле. Материал можно прочитать здесь.

Фотография: фото автора жалобы

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