«Беспредел!» В Богословке канализационные стоки попадают в озеро

Пензенский рыбак обратился в « Жалобную книгу » за помощью. Он рассказал, что в озеро села Богословка попадают отходы.

«Это беспредел! В выходной приехал на рыбалку в село Богословка и был поражен увиденным. На улице Кирова рядом с прудом строят дом, а сливную трубу вывели прямо в озеро», — написал пензенец.

Информагентство направит официальный запрос в администрацию Богословского сельсовета, чтобы специалисты проверили наличие слива канализации в водоем и приняли меры.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на сброс канализационных стоков в водоем. Корреспондент информагентства выезжал на место, чтобы осмотреть, как в Богословке обстоят дела на самом деле. Материал можно прочитать здесь.