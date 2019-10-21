Пензенцу грозит срок за ложное сообщение о краже

Мужчина пришел в полицию и написал заявление о краже 280 тысяч рублей. По его словам, преступление совершил знакомый, который сначала побил, а потом забрал деньги. Сотрудники правоохранительных органов нашли пензенца, на которого указал заявитель. Выяснилось, что он действительно был у первого в гостях и поссорился с хозяином жилища, побил его, но денег не брал.

После этого мужчина, который обратился в полицию, признался, что написал заявление, чтобы наказать обидчика, а в итоге сам попал под статью. Теперь жителю Пензы может грозить до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.