Кузьмицкий: Данные системы мониторинга нацпроектов должны быть понятны всем

Об этом рассказал заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий. По его словам, аппарат, Минфин России, Федеральное казначейство и регионы округа провели большую аналитическую работу, результаты которой и легли в основу выработанных подходов.
«Сейчас у ряда федеральных структур действуют автоматизированные системы мониторинга по исполнению отдельных показателей нацпроектов. Свои программные продукты есть и у некоторых регионов, отдельные субъекты ведут мониторинг в ручном режиме. Такая ситуация не дает полного представления об эффективности исполнения нацпроектов, данные не систематизированы в так называемой одной цепочке «Федерация-регион-муниципалитет», — сказал Алексей Кузьмицкий.
Он отметил, что важно создать единую информационную систему мониторинга, которая отражала бы плановые и фактические объемы финансового обеспечения, анализ расходования как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования, ход реализации проектов, выполнение контрольных точек; которая позволила бы в режиме межведомственного взаимодействия контролировать достижение целевых показателей, видеть риски и на основе этих данных принимать управленческие решения на всех уровнях власти, сообщили в пресс-центре облправительства.
Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что данные в системе должны быть понятны не только специалистам, но и всем жителям регионов.
«Для этого необходимо создать понятный интерфейс, чтобы, зайдя в эту систему, можно было видеть, как реализуется каждый отдельный национальный, федеральный или региональный проект», — отметил он.
По словам замполпреда, в основе мониторинга нацпроектов должен лежать многофакторный риск-ориентированный подход. При этом предлагается применять цветовую индикацию оценки выполнения контрольных точек, мероприятий и достижения целевых показателей.
«Так называемое деление на три группы риска по принципу светофора», — пояснил Алексей Кузьмицкий.