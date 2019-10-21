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В Пензе задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летней давности

21 октября в 13:20 378 просмотров
, которого обвинили в убийстве трех человек. Преступление произошло в 2002 году.

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В Пензе задержали 50-летнего мужчину, которого обвинили в убийстве трех человек. Преступление произошло в 2002 году.

По данным следствия, 17 лет назад в Санкт-Петербурге на почве неприязненных отношений мужчина несколько раз выстрелил в трех человек. Один из них умер сразу, остальные — в больнице. Оружие найти так и не удалось. Злоумышленник долгое время скрывался от полиции в разных регионах страны и за рубежом. У него были поддельные документы.

«18 октября мужчину задержали на территории города Пензы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство двух и более лиц» продолжается.


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