Празднование Дня работников дорожного хозяйства
Виктор Рубцов: «Медиахолдинг «Экспресс» порадует пензенцев новыми проектами
Празднование 80-летия «Тархан» в пензенской филармонии
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
Лузгин: Все пензенцы должны иметь равный доступ к городской инфраструктуре
Сделано в Пензе. В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных планерах
Комиссия по замещению должности мэра Пензы приняла «нестандартное» решение
«Беспредел!» В Богословке канализационные стоки попадают в озеро
В Пензе ищут участок под «блошиный рынок»
В мэрии Пензы состоится День открытых дверей для бизнесменов
В Кондоле высадили 25 тысяч саженцев сосны
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
«Легко лишиться колес». Пензячка рассказала об огромной яме на ул. Сумской
Пензенец просит организовать онлайн-продажу билетов на матчи «Дизеля»

Житель ул. Антонова просит установить шлагбаум

21 октября в 13:48 136 просмотров
, по его словам, аварийной ситуацией из-за отсутствия шлагбаума на выезде из двора.

" data-title="Житель ул. Антонова просит установить шлагбаум — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенец возмущен созданной, по его словам, аварийной ситуацией из-за отсутствия шлагбаума на выезде из двора.

«При выезде из домов № 74 и № 76 со стороны школы на ул. Антонова сложилась аварийная ситуация. После того, как убрали шлагбаум между домом № 74 и школой стал выезжать транспорт от других домов. Стало невыносимо жить — каждую минуту проезжают машины под окнами. Жители уже устали от постоянного грохота и выхлопных газов. Почему автомобили с других домов должны устраивать проезжую часть под нашими окнами?» — написал мужчина в «Жалобной книге» информагентсва.

Кроме того, он отметил, что создалось неудобное положение для пешеходов, так как тротуара там нет, а дорога все время занята проезжающими машинами.

«Пожалуйста, установите ограждение или шлагбаум!» — попросил он.

Информагентство направило по данному предложению официальный запрос в мэрию.

Напомним, на сайте «Пенза-Пресс» действует специальный раздел «Жалобная книга», в котором жители области могут рассказывать о своих проблемах. Информагентство по каждому обращению направляет официальные запросы в ведомства.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.056808%2C53.183571&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D45.056808%252C53.183575%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B0%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%2590%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%252076%2520&panorama%5Bdirection%5D=142.316780%2C3.933000&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.057517%2C53.183716&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C78.331510&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...