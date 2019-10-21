Житель ул. Антонова просит установить шлагбаум

«При выезде из домов № 74 и № 76 со стороны школы на ул. Антонова сложилась аварийная ситуация. После того, как убрали шлагбаум между домом № 74 и школой стал выезжать транспорт от других домов. Стало невыносимо жить — каждую минуту проезжают машины под окнами. Жители уже устали от постоянного грохота и выхлопных газов. Почему автомобили с других домов должны устраивать проезжую часть под нашими окнами?» — написал мужчина в «Жалобной книге» информагентсва.

Кроме того, он отметил, что создалось неудобное положение для пешеходов, так как тротуара там нет, а дорога все время занята проезжающими машинами.

«Пожалуйста, установите ограждение или шлагбаум!» — попросил он.

Информагентство направило по данному предложению официальный запрос в мэрию.

Напомним, на сайте «Пенза-Пресс» действует специальный раздел «Жалобная книга», в котором жители области могут рассказывать о своих проблемах. Информагентство по каждому обращению направляет официальные запросы в ведомства.