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Пензячка лишилась 150 тысяч после телефонного звонка

21 октября в 14:19 20 просмотров
, доверившись мошеннику.

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56-летняя жительница Пензы потеряла сбережения, доверившись мошеннику.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником известного банка. По его словам, якобы со счетом карты пензячки происходят подозрительные операции и нужно срочно предотвратить это. Он попросил продиктовать номер карты, код с обратной стороны и коды, которые поступят в SMS-сообщениях. В результате со счета исчезли 50 тысяч рублей.

Спустя некоторое время мужчина позвонил снова и сказал, что оставшиеся на карте деньги нужно перевести на резервный счет. Она перевела еще 100 тысяч рублей и только потом поняла, что ее обманули. По факту кражи возбудили уголовное дело.

«При общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники», — напомнили полицейские.


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