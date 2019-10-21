В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных пензенских планерах
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
Заседание конкурсной комиссии по замещению должности мэра Пензы. Беседа с кандидатами
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
Пензенцы оценили «Записки юного врача»
На ремонт учреждений культуры в Пензенской области выделено почти 100 млн
Белозерцев: После первого же спектакля Михалкова я влюбился в театр
Белозерцев встретился с Михалковым перед премьерой пятых «Метаморфоз» в Пензе
Никита Михалков представляет в Пензе спектакль «Метаморфозы V»
Белозерцев: Работники «Тархан» сделали многое для сохранения наследия Лермонтова
Кузнечанка соврала полицейским, чтобы спасти любимого
Пензенская студентка проходит журналистскую стажировку в ТАСС
Валерий Леонтьев сказал пензенцам, что он — динозавр российской эстрады
Постановки фестиваля «МаскерадЪ» будут связаны со Всеволодом Мейерхольдом

В Пензенской области создадут более 2500 новых мест в детсадах

21 октября в 14:30 300 просмотров
, в городе активизированы работы на стройках детских садов.

" data-title="В Пензенской области создадут более 2500 новых мест в детсадах — Пенза-пресс, рунет за день">

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в городе активизированы работы на стройках детских садов.

До конца 2019 года в Пензе планируется сдать в эксплуатацию четыре новых корпуса дошкольных учреждений — это пристрои к действующим детским садам. Их возведение идет в рамках реализации национального проекта, напомнили в пресс-центре облправительства.

Корпуса возводят на улицах Депутатской, Измайлова, Антонова и Набережной реки Мойки. После ввода их в эксплуатацию появятся дополнительно 160 новых мест. Всего в рамках реализации национального проекта «Образование» за три года в Пензенской области их будет создано более 2500.

«Мы продолжаем создавать условия для развития дошкольного образования, в том числе открывая новые ясельные группы, чтобы родителям было удобно, чтобы мамы малышей, при желании, могли выйти на работу. Эту задачу поставил перед российскими регионами президент страны Владимир Владимирович Путин. До конца этого года в регионе появится свыше 800 мест именно в группах для детей до трех лет», — сказал губернатор.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/190607/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...