В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных пензенских планерах
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
Заседание конкурсной комиссии по замещению должности мэра Пензы. Беседа с кандидатами
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
Конфликт из-за ревности. В Нижнем Ломове зарезали молодую женщину
Нижнеломовский парень несколько лет скрывался от суда в Москве
Пензячка лишилась 150 тысяч после телефонного звонка
В Пензе задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летней давности
Пензенцу грозит срок за ложное сообщение о краже
Классика обмана. Пензенец попросил позвонить и убежал с чужой «трубкой»
В Пензе экс-директора спортшколы осудили за денежные махинации
Пензячка напала с ножом на своего сожителя — УМВД
Кузнечанина обвиняют в убийстве знакомой из-за денег
На кузнецком автовокзале у женщины украли дорогие вещи и деньги

Сотрудница банка в Пензе оформляла кредиты от имени родственников

21 октября в 14:57 422 просмотра
, которая работала в банке и использовала свое служебное положение, чтобы совершить преступление.

" data-title="Сотрудница банка в Пензе оформляла кредиты от имени родственников — Пенза-пресс, рунет за день">

Вступил в законную силу приговор 37-летней пензячке, которая работала в банке и использовала свое служебное положение, чтобы совершить преступление.

Женщина занимала должность экономиста, а затем — ведущего клиентского менеджера. С октября 2015 года по декабрь 2017-го она входила в систему под чужими паролями и оформляла заявки на кредиты от имени двух родственников и знакомой. При этом они ничего не знали.

Таким образом, она получила 625 тысяч рублей, которые потратила на погашение ипотеки и ранее взятых на имя родственников кредитов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Когда служба безопасности банка начала проверку в ее отношении, пензячка уволилась. Но за день до этого провернула еще одну махинацию в банковской системе по зарплатной карте, в итоге сняла 16300 руб.

Злоумышленнице в суде назначили полтора года лишения свободы с испытательным сроком.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...