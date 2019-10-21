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Бар на ул. Калинина оштрафовали за нарушения санитарных требований

21 октября в 15:22 336 просмотров
, что заведение работает с нарушениями.

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Сотрудники управления Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в пивной спортивный бар на улице Калинина. Оказалось, что заведение работает с нарушениями.

Так, шахта вытяжной вентиляции помещений бара имеет одно техническое отверстие в стене жилого дома № 108 на уровне окон первого этажа. Канализация заведения подключена к сети воотведения второго подъезда. Осмотр показал, что нет отдельных выпусков, предназначенных только для стоков, сообщили в пресс-службе управления.

Таким образом, индивидуальный предприниматель не обеспечил соблюдение требований санитарного законодательства. Дело об административном правонарушении направили в суд. В результате ему назначили штраф — 1000 рублей.


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