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На ремонт учреждений культуры в Пензенской области выделено почти 100 млн

21 октября в 15:47 292 просмотра

В 2019 году на капитальный ремонт районных и сельских домов культуры в Пензенской области выделено 96 миллионов рублей.

В пресс-центре облправительства напомнили, что решение о массовом ремонте подобных учреждений принял губернатор Иван Белозерцев два года назад. На сегодняшний день завершены и оплачены работы в Башмаковском, Земетчинском, Шемышейском районах. Идет оформление актов приемки в Вадинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Спасском районах.

За счет федеральных средств на условиях софинансирования из регионального бюджета ведется капремонт учреждений культуры в Городищенском, Башмаковском и Пензенском районах.

В рамках федерального проекта «Культура малой родины» в 2019 году в 18 учреждениях культуры 17 муниципальных районов запланировано приобретение оборудования. В 10 районах закупки уже состоялись, в семи муниципалитетах они запланированы на конец октября.

Иван Белозерцев отметил, что развивать культурную жизнь в районах, создавать новые возможности для дополнительного образования детей, разнообразия досуга людей всех возрастов, необходимо.

«Создание достойных условий для всех жителей Пензенской области и в городе, и на селе, — это наш приоритет», — сказал он.

Планируется, что ремонт и реконструкция учреждений культуры будут продолжены и в 2020 году.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/culture/190660/

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