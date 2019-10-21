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В Неверкинском районе произошло смертельное ДТП

21 октября в 16:05 674 просмотра
, авария унесла жизнь молодой женщины.

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В Неверкинском районе Пензенской области перевернулась легковушка отечественного производства, авария унесла жизнь молодой женщины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 20 октября на дороге «Кузнецк-Неверкино-Бигеево». За рулем был 37-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате аварии пострадали двое детей, находившихся в салоне машины, их госпитализировали. Также травмы получила 31-летняя женщина, повреждения оказались настолько серьезными, что она скончалась.

По факту происшествия проводится проверка.

Стоит отметить, что часто причинами аварии становятся несоблюдение Правил дорожного движения, в частности, превышение скорости, проезд на запрещающий движение сигнал светофора. Чтобы обезопасить себя и жизни пешеходов, пассажиров, не стоит пренебрегать действующими правилами.


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