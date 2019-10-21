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Нижнеломовский парень несколько лет скрывался от суда в Москве

21 октября в 16:17 320 просмотров
, совершенного с применением насилия. В этом обвинили 22-летнего местного жителя.

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В Нижнеломовском районе Пензенской области в суд направили дело по факту грабежа, совершенного с применением насилия. В этом обвинили 22-летнего местного жителя.

Известно, что в апреле 2013 года подросток на улице встретил двух знакомых. У одного из них был сотовый, который приглянулся парню. Он избил владельца гаджета, чтобы побои прекратились, мальчику пришлось отдать сотовый.

Злоумышленника нашли, но когда расследование завершилось, он уехал в Москву, чтобы скрыться от суда. Парня объявили в розыск, он несколько лет жил без документов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В сентябре 2019 года молодого человека разыскали в столице и передали в нижнеломовский следственный отдел. Сейчас он — под стражей. Уголовное дело направили в суд.


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