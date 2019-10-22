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Пензенский минздрав обнародовал первые итоги встреч главврачей с населением

22 октября в 08:01 150 просмотров
, на которых медики рассказывали о проделанной за год работе, отвечали на вопросы.

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В Пензенской области завершились встречи главных врачей больниц с жителями, на которых медики рассказывали о проделанной за год работе, отвечали на вопросы.

График встреч был обнародован в СМИ, они проходили с 1 по 18 октября. В нем также участвовали представители власти и областного минздрава.

По данным пресс-службы регионального минздрава, больше всего вопросов было по поводу лекарственного обеспечения, работы поликлиник и скорой помощи, записи к узким специалистам, медицинских кабинетов на предприятиях.

«Отдельное внимание главных врачей было уделено проблеме заболевания гриппом и необходимости проведения предсезонной профилактической иммунизации. Всех присутствующих призвали бережно относиться к своему здоровью, своевременно делать прививки, а работодателям порекомендовали обеспечить иммунизацию сотрудников за счет местных источников финансирования», — отмечают в пресс-службе министерства.

В целом, в регионе прошли 103 встречи главврачей с жителями. Их организовали по поручению губернатора Ивана Белозерцева.

Фотография: скриншот https://vk.com/minzdrav_penza?w=wall-98505945_5441&z=photo516800200_457239883%2Fwall-98505945_5441

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