Пензенский минздрав обнародовал первые итоги встреч главврачей с населением

В Пензенской области завершились встречи главных врачей больниц с жителями, на которых медики рассказывали о проделанной за год работе, отвечали на вопросы.

График встреч был обнародован в СМИ, они проходили с 1 по 18 октября. В нем также участвовали представители власти и областного минздрава.

По данным пресс-службы регионального минздрава, больше всего вопросов было по поводу лекарственного обеспечения, работы поликлиник и скорой помощи, записи к узким специалистам, медицинских кабинетов на предприятиях.

«Отдельное внимание главных врачей было уделено проблеме заболевания гриппом и необходимости проведения предсезонной профилактической иммунизации. Всех присутствующих призвали бережно относиться к своему здоровью, своевременно делать прививки, а работодателям порекомендовали обеспечить иммунизацию сотрудников за счет местных источников финансирования», — отмечают в пресс-службе министерства.

В целом, в регионе прошли 103 встречи главврачей с жителями. Их организовали по поручению губернатора Ивана Белозерцева.