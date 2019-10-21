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Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро

21 октября в 16:50 250 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 22 октября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 63,9542 до 63,7606 руб., курс евро вырос с 71,1299 руб. до 71,1696 руб.

Золото будет стоить 3 056,17 рублей за грамм, серебро — 36,34, платина — 1 830,60, палладий — 3 612,01.


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