В Пензенской области пройдут мероприятия в память о святителе Иннокентии

В регионе 22−23 октября пройдет ряд мероприятий в память о святителе Иннокентии, епископе Пензенском и Саратовском.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, 22 октября в 13:00 состоится молебен в часовне во имя Казанской иконы Божией Матери при Пензенском художественном училище им. К. А. Савицкого . Будет освящение икон, написанных выпускниками образовательного учреждения.

«После молебна гости осмотрят выставку «Свет Христов» (0+), где будут представлены произведения скульптуры, рисунка, живописные этюды и эскизы на православную тематику. Выставочный зал художественного училища будет работать в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 15:00. Данная экспозиция будет открыта для всех желающих в течение месяца, вход свободный», — отмечают в епархии.

22 октября в 15:30 в Успенском кафедральном соборе будет малая вечерня с акафистом святителю у его святых мощей, а в 17:00 состоится праздничное всенощное бдение.

23 октября в 00:00 будет совершена ночная Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе.

«Для желающих помолиться за ночным богослужением будут организованы автобусы, которые проследуют из микрорайонов Арбеково и Терновки. Отправление — 22 октября в 22:30», — поясняют в епархии.

Автобусы будут отправляться из аэропорта и Арбековской заставы. Обратно они поедут 23 октября в 2:00.

23 октября в Успенском кафедральном соборе в 7:00 состоится ранняя божественная литургия, а в 09:30 — архиерейская божественная литургия.

Святитель Иннокентий Пензенский (в миру — Иларион Дмитриевич Смирнов) родился 30 мая 1784 года в селе Павлово Богородского уезда Московской губернии. Причислен к лику святых Русской православной церкви в августе 2000 года. 23 октября 2000 года его мощи были обретены и перенесены в Успенский кафедральный собор города Пензы.

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