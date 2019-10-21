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Конфликт из-за ревности. В Нижнем Ломове зарезали молодую женщину

21 октября в 17:34 298 просмотров

В Пензенской области завершили расследование по факту убийства 24-летней женщины.

Установлено, что в ночь на 28 июля в одной из квартир в городе Нижний Ломов произошел конфликт из-за ревности. Молодая женщина взяла нож и потребовала, чтобы 32-летний возлюбленный ушел. Мужчина отобрал опасный предмет и несколько раз вонзил его в гражданскую супругу, а после пытался задушить.

Затем мужчина решил скрыться. Свое авто он оставил в лесу, прикрыв ветками. Сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника, сейчас он находится под стражей.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1402300/

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