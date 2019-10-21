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В Бековском районе перевернулась «пятнадцатая»

21 октября в 17:45 300 просмотров
«Беково-Варварино-Тамала» произошло ДТП.

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В Пензенской области на дороге «Беково-Варварино-Тамала» произошло ДТП.

Установлено, что за рулем ВАЗ-2115 был 54-летний мужчина. Около семи часов вечера 20 октября авто слетело в кювет и перевернулось. В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка, женщину на «скорой» доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали о подобной аварии, которая произошла в тот же вечер В Неверкинском районе. Там в результате того, что машина перевернулась, погибла женщина.

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно напоминают водителям, что нужно быть внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над машиной.


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