Белозерцев рассказал Мутко о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

21 октября состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России Виталия Мутко и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Стороны обсудили вопрос реализации на территории региона национального проекта «Жилье и городская среда».

Иван Белозерцев сообщил о предварительных итогах работы в рамках нацпроекта и, в частности, о достигнутых результатах проекта «Формирование комфортной городской среды». На данный момент в его реализации принимают участие 38 муниципальных образований региона, на территории которых благоустраиваются 105 объектов — 63 дворовые территории и 42 общественных пространства, сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.

Стороны обсудили меры по стимулированию программ развития жилищного строительства субъекта РФ, вопросы расселения граждан из аварийного жилья.

Губернатор выразил признательность заместителю главы кабинета министров РФ за поддержку, которая оказывается региону по строительству новых объектов.

«Я благодарен Виталию Леонтьевичу Мутко за содействие, которое он оказывает Пензенской области. Он помогает во всем, что связано с развитием комфортной среды, строительством жилых домов, социальных объектов», — сказал он.

Иван Белозерцев напомнил, что в настоящее время на средства, выделенные Минстроем России, возводится новая школа в районе Арбеково, где идет комплексная застройка территории. На следующий год Пензенская область планирует войти в программу по строительству детской поликлиники в Городе Спутнике.

«Конечно, без помощи Виталия Леонтьевича, без поддержки министра Владимира Владимировича Якушева это было бы невозможно реализовать», — отметил глава региона.

Говоря о докладе по реализации федерального проекта «Жилье», губернатор сообщил, что в Пензенской области в 2019 году предстоит сдать в эксплуатацию 985 тысяч квадратных метров индивидуального и многоквартирного жилья.

«Рост по объему сдачи жилья за девять месяцев — 152% к прошлому году. Цифра очень высокая. Мы планируем до конца года с поставленной региону задачей справиться», — подчеркнул Иван Белозерцев.