В Пензенской области прошел турнир по стендовой стрельбе (видео)

В Пензенской области прошел девятый этап Кубка России по стендовой стрельбе в дисциплине спортинг-компакт. В регионе такие соревнования состоялись впервые. На турнир съехались более 90 участников — как любителей, так и профессионалов с многолетним стажем.

Среди участников были и представители Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Дома и стены помогают, привычнее стрелять. Само наличие таких соревнований в Пензе — это отлично, потому что это определенный статус, и если всем понравится, то подобные турниры будут проходить чаще», — отметил участник соревнований Сергей Колесников.

Поддержать спортсменов прибыли друзья и близкие. Среди них — участник и призер соревнований по стрельбе на траншейном стенде среди людей с ограниченными возможностями здоровья Андрей Петрунин. Пензенец признался, что пропустить соревнование просто не мог.

«Я приехал посмотреть соревнования, поддержать своих и прочувствовать эту спортивную атмосферу», — сказал он.

Кубок России по стендовой стрельбе в дисциплине спортинг компакт — это имитация стрельбы по охотничьей дичи. Он начался в Краснодаре еще в апреле, а в Пензе прошел последний этап. За два дня каждый стрелок должен был поразить из ружья максимальное количество мишеней. Для этого ему нужно пройти восемь площадок, на каждой по 25 целей. Определяли победителей, как в командном, так и личном зачете.

«У нас — семь номинаций. В соревнованиях участвуют мужчины, женщины, юниоры, ветераны спорта и суперветераны», — пояснил председатель Федерации пулевой стендовой стрельбы Пензенской области Вячеслав Аксенов.

По итогам девятого этапа лучшие спортсмены получили кубки и медали. Финальные поединки пройдут с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге. Возрастные ограничения — 0+.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».